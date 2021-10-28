Представление Брестской областной филармонии «Школа Клоунов» пройдет в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича

В театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича 30 октября в 11.00 пройдет представление Брестской областной филармонии «Школа Клоунов». В программе вас ожидают: веселые клоуны Клёпа и Шустрик, дрессированные собачки и кошки, фокусы, эквилибристы, жонглеры и многое другое!