Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Представительницы Могилевской области выиграли пять золотых наград на чемпионате Беларуси по женской борьбе

80 0

Представительницы Могилевской области выиграли пять золотых наград на чемпионате Беларуси по женской борьбе

В Солигорске завершился чемпионат Беларуси по женской борьбе, собравший сильнейших спортсменок страны.

Представительницы Могилевской области завоевали в ходе турнира 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Чемпионками Беларуси стали Наталья Варакина (50 кг), Виктория Волк (53 кг), Антонина Синковец (55 кг), Вероника Иванова (62 кг) и Виктория Радькова (68 кг). Серебряных медалей удостоены Анастасия Енотова (50 кг), Алеся Гетманова (57 кг), Евгения Андрейчикова (65 кг).

Бронзовые награды выиграли Татьяна Перцева (50 кг), Яна Статкевич (55 кг), Алина Максимова (62 кг) и Татьяна Леоненкова (76 кг).

Геннадий Александров, mogilevnews.by

Подписывайтесь на нас в TelegramВКонтактеInstagram и Одноклассниках!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »