Представительницы Могилевской области выиграли пять золотых наград на чемпионате Беларуси по женской борьбе
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В Солигорске завершился чемпионат Беларуси по женской борьбе, собравший сильнейших спортсменок страны.
Представительницы Могилевской области завоевали в ходе турнира 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Чемпионками Беларуси стали Наталья Варакина (50 кг), Виктория Волк (53 кг), Антонина Синковец (55 кг), Вероника Иванова (62 кг) и Виктория Радькова (68 кг). Серебряных медалей удостоены Анастасия Енотова (50 кг), Алеся Гетманова (57 кг), Евгения Андрейчикова (65 кг).
Бронзовые награды выиграли Татьяна Перцева (50 кг), Яна Статкевич (55 кг), Алина Максимова (62 кг) и Татьяна Леоненкова (76 кг).
Геннадий Александров, mogilevnews.by
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