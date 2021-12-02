Представительницы Могилевской области стали первыми в командном зачете на Кубке Беларуси по женской борьбе

В РЦОП «Стайки» под Минском завершились соревнования на Кубок Беларуси по вольной борьбе.

В командном зачете женской борьбы лучшими стали представительницы Могилевской области, завоевавшие 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Победительницами турнира стали Виктория Волк (53 кг), Алеся Гетманова (55 кг), Мария Гулида (57 кг), Вероника Иванова (62 кг), Татьяна Леоненкова (68 кг). Второе место заняли Яна Статкевич (55 кг) и Виктория Радькова (65 кг), третье — Антонина Синковец (53 кг), Елизавета Лопатина (57 кг) и Кристина Лемтюгова (68 кг).

В мужском турнире по вольной борьбе представители Могилевщины завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Первое место у Ильяса Эзиева (70 кг), вторыми стали Владислав Койко (70 кг) и Никита Макаревич (92 кг), третье место заняли Александр Павлюченко (79 кг) и Роман Читадзе (92 кг). В командном зачете первенствовали спортсмены Гродненской области.