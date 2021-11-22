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Представители ЖКХ выслушают бобруйчан 27 ноября

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Представители ЖКХ выслушают бобруйчан 27 ноября

27 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства  Бобруйска.

70-76-90Мясник Эдуард Николаевичглавный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-74-16Бусел

Валерий Эдуардович

главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-12Жулего Елена Викторовназаместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района  г.Бобруйска" (по идеологической работе)
73-87-76Марченко Александр Васильевичзаместитель директора Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
78-91-41Лоцкий

Владимир Васильевич

заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)

 

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