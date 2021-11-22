Представители ЖКХ выслушают бобруйчан 27 ноября

27 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.

70-76-90 Мясник Эдуард Николаевич главный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-74-16 Бусел Валерий Эдуардович главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-12 Жулего Елена Викторовна заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска" (по идеологической работе) 73-87-76 Марченко Александр Васильевич заместитель директора Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению) 78-91-41 Лоцкий Владимир Васильевич заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)