Представители ЖКХ выслушают бобруйчан 27 ноября

27 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
|70-76-90
|Мясник Эдуард Николаевич
|главный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-74-16
|Бусел
Валерий Эдуардович
|главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-12
|Жулего Елена Викторовна
|заместитель директора Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска" (по идеологической работе)
|73-87-76
|Марченко Александр Васильевич
|заместитель директора Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" (по озеленению)
|78-91-41
|Лоцкий
Владимир Васильевич
|заместитель директора Государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству)