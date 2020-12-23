Представители различных сфер деятельности удостоены государственных наград. В их числе бобруйчанин

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении государственными наградами 78 представителей различных сфер деятельности. В их числе и учащийся Бобруйского государственного училища олимпийского резерва Дмитрий Ходас. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".

К несчастью, в феврале этого года парень сломал позвоночник в борьбе за золото ЧЕ. Дмитрий Ходас в один момент из подающего большие надежды спортсмена занял место на больничной койке. Впереди – долгая реабилитация, и средств на все не хватает. Помочь парню может каждый желающий.