Представители предприятий Бобруйска и китайского города Тяньцзинь провели онлайн встречу по сотрудничеству

Деловые круги Могилевской области и китайского города Тяньцзинь провели сегодня онлайн-встречу по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом корреспонденту сайта сообщил директор ОАО «Могилевское агентство регионального развития» Евгений Якимов.­

От нашего региона в конференции принимали участие предприятия Могилева и Бобруйска: «Красный пищевик», «Оазис Груп», «Бобруйский мясокомбинат», «Бабушкина крынка», «Могилевская фабрика мороженого», «Серволюкс». Со стороны партнеров - Tianjin Constant Towards International Trade Co., Bonyum International Trading Co., Tianjin Mengdong International Trade Co., Zhonggong Huamu (Tianjin) Food Co.

Во время мероприятия состоялась презентация юго-восточного региона, инвестпроектов Могилевской области в сфере туризма, животноводства, организации производства, жилищного строительства, а также инвестиционного и экспортного потенциала СЭЗ «Могилев».

Как рассказал собеседник, основная цель встречи - оказание содействия организациям и предприятиям региона в установлении внешнеэкономических связей и поиске потенциальных зарубежных партнеров.