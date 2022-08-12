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Представители Молодежного парламента поблагодарили за труд работающих на жатве комбайнеров

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Представители Молодежного парламента поблагодарили за труд работающих на жатве комбайнеров

11 августа представители Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов вручили благодарственные письма молодежным экипажам, задействованным на уборке зерновых культур.

На снимке: председатель Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов Анастасия Гацк.

БЕЛТА

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