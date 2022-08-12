Представители Молодежного парламента поблагодарили за труд работающих на жатве комбайнеров
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11 августа представители Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов вручили благодарственные письма молодежным экипажам, задействованным на уборке зерновых культур.
На снимке: председатель Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов Анастасия Гацк.
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