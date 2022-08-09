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Спорт

Представители Могилевской области завоевали награды на республиканской спартакиаде по гребле на байдарках и каноэ

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Представители Могилевской области завоевали награды на республиканской спартакиаде по гребле на байдарках и каноэ

На базе РЦОП по гребным видам спорта в Заславле (Минская область) прошла спартакиада ДЮСШ Беларуси по гребле на байдарках и каноэ среди девушек и юношей 2007-2008 годов рождения и моложе.

Несколько наград в турнире завоевали воспитанники бобруйских ДЮСШ. Победителями спартакиады стали Кирилл Шаболда (байдарка, дистанция 200 м) и Константин Рогов (каноэ, 200 м). Серебряную медаль выиграла Анна Соколовская (каноэ, 200 м). Бронзовыми призерами турнира стали Иван Архипенко (каноэ, 500 и 1000 м), Николай Лавицкий (байдарка, 200 м), Кирилл Шаболда (байдарка, 500 м).

Геннадий Александров, mogilevnews.by

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