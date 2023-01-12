Представители Могилевской области завоевали награды на первенстве Беларуси по биатлону

В РЦОП по зимним вилам спорта «Раубичи» под Минском проходит первенство Беларуси по биатлону среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

На счету представителей Могилевской области пока 1 золотая и 1 серебряная медали. Индивидуальную гонку на 12,5 км у юношей 2004-2006 годов рождения выиграл Максим Чучвага, оставив позади биатлонистов из Витебской области. В этой же возрастной категории у девушек серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 км завоевала Анастасия Зайцева. Победительницей на этой дистанции стала Анастасия Попова из Минска.

Сегодня пройдут заключительные гонки первенства.