Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Представители Могилевской области завоевали награды на первенстве Беларуси по биатлону

mogilev-region.gov.by 12 0

Представители Могилевской области завоевали награды на первенстве Беларуси по биатлону

В РЦОП по зимним вилам спорта «Раубичи» под Минском проходит первенство Беларуси по биатлону среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

На счету представителей Могилевской области пока 1 золотая и 1 серебряная медали. Индивидуальную гонку на 12,5 км у юношей 2004-2006 годов рождения выиграл Максим Чучвага, оставив позади биатлонистов из Витебской области. В этой же возрастной категории у девушек серебряную медаль в индивидуальной гонке на 10 км завоевала Анастасия Зайцева. Победительницей на этой дистанции стала Анастасия Попова из Минска.

Сегодня пройдут заключительные гонки первенства.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿