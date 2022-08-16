Представители Могилевской области завоевали награды на открытом чемпионате России по академической гребле

В Казани прошел открытый чемпионат России по академической гребле. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены сборной Беларуси.

Белорусские гребцы завоевали 5 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и заняли первое место в командном зачете. Среди обладателей наград — представители Могилевской области. Золотые медали выиграли Николай Шарлап (в составе экипажа двойки парной), Антон Купалов (в составе экипажей четверки распашной и восьмерки), Артем Лапутин (в составе экипажа восьмерки). Серебряные награды на счету Артема Лапутина (в составе экипажа двойки распашной) и Дарьи Новиковой (четверка парная). Дарья Новикова стала также обладательницей бронзы в составе экипажа двойки парной.

mogilevnews.by