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Спорт

Представители Могилевской области завоевали награды на чемпионате и первенстве Беларуси по кикбоксингу

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Представители Могилевской области завоевали награды на чемпионате и первенстве Беларуси по кикбоксингу

На базе РЦОП «Стайки» под Минском прошли чемпионат и  первенство Беларуси по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие свыше 150 спортсменов — мужчины, женщины, юниоры.Могилевскую область представили бойцы из Могилева и Осиповичей. На их счету 11 медалей. Победителями в своих категориях стали Павел Альшаник, Владислав Андрейчиков, Михаил Горевой, Юрий Иванов, Айхан Сафаров, Ангелина Якубовская. Серебряные награды завоевали Максим Волоткович и Дарья Щербакова. Бронзовые медали выиграли Владислав Дингалев, Никита Цвырко и Максим Цмыг.

Победители и серебряные призеры чемпионата Беларуси в составе национальной команды выступят на международном турнире, который 24 октября откроется в российском Кемерово.

 

mogilevnews.by

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