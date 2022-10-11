Представители Могилевской области завоевали награды на чемпионате и первенстве Беларуси по кикбоксингу

На базе РЦОП «Стайки» под Минском прошли чемпионат и первенство Беларуси по кикбоксингу. В соревнованиях приняли участие свыше 150 спортсменов — мужчины, женщины, юниоры. Могилевскую область представили бойцы из Могилева и Осиповичей. На их счету 11 медалей. Победителями в своих категориях стали Павел Альшаник, Владислав Андрейчиков, Михаил Горевой, Юрий Иванов, Айхан Сафаров, Ангелина Якубовская. Серебряные награды завоевали Максим Волоткович и Дарья Щербакова. Бронзовые медали выиграли Владислав Дингалев, Никита Цвырко и Максим Цмыг.

Победители и серебряные призеры чемпионата Беларуси в составе национальной команды выступят на международном турнире, который 24 октября откроется в российском Кемерово.

mogilevnews.by