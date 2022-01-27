Представители Могилевской области завоевали награды на чемпионате Беларуси по самбо

На базе олимпийского спорткомплекса «Стайки» под Минском прошел чемпионат Беларуси по самбо среди мужчин и среди женщин. В турнире участвовали сильнейшие спортсмены из всех регионов страны.

На счету представителей Могилевской области 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Чемпионский титул завоевали Полина Бурачкова (54 кг) и Анастасия Скворцова (72 кг). Обладателями серебряных наград стали Дмитрий Хохлов (+98 кг), Диана Почерняева (50 кг), Анастасия Грищенко (+80 кг). Бронзовые медали выиграли Егор Демидов (58 кг), Наталья Власова (65 кг), Анна Голенкова (72 кг), Валерия Хрущева (+80 кг).

mogilevnews