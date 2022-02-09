Представители Могилевской области заняли второе командное место на Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям

На базе столичного РЦОП по легкой атлетике прошли открытый Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям. Победителей выявляли в метаниях диска, копья и молота.

По итогам Кубка и первенства представители Могилевской области завоевали 5 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые награды и заняли второе место в общекомандном зачете.

Победительницей Кубка Беларуси в метании диска стала Светлана Серова. Первые места в своих возрастных категориях на первенстве страны заняли Алина Никитенко, Никита Шепелевич, Полина Крупенько (метание диска), Егор Машковский (метание молота).

mogilevnews.by