Представители Могилевской области заняли второе командное место на Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям
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На базе столичного РЦОП по легкой атлетике прошли открытый Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям. Победителей выявляли в метаниях диска, копья и молота.
По итогам Кубка и первенства представители Могилевской области завоевали 5 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые награды и заняли второе место в общекомандном зачете.
Победительницей Кубка Беларуси в метании диска стала Светлана Серова. Первые места в своих возрастных категориях на первенстве страны заняли Алина Никитенко, Никита Шепелевич, Полина Крупенько (метание диска), Егор Машковский (метание молота).
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