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Спорт

Представители Могилевской области заняли второе командное место на Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям

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Представители Могилевской области заняли второе командное место на Кубке и первенстве Беларуси по длинным метаниям

На базе столичного РЦОП по легкой атлетике прошли открытый Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям. Победителей выявляли в метаниях диска, копья и молота.

По итогам Кубка и первенства представители Могилевской области завоевали 5 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые награды и заняли второе место в общекомандном зачете.

Победительницей Кубка Беларуси в метании диска стала Светлана Серова. Первые  места в своих возрастных категориях на первенстве страны заняли Алина Никитенко, Никита Шепелевич, Полина Крупенько (метание диска), Егор Машковский (метание молота).

 

mogilevnews.by

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