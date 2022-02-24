Представители Могилевщины завоевали награды на открытом Кубке Беларуси по тяжелой атлетике

В Гомеле завершился открытый Кубок Беларуси по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 107 спортсменов из всех областей страны и Минска.

Представители Могилевской области по сумме двоеборья завоевали 6 золотых, 3 серебряные, 9 бронзовых наград. Победителями в мужском турнире стали Андрей Фролов (73 кг), Сергей Шаренков (102 кг), Эдуард Зезюлин (+109 кг). В соревнованиях среди женщин первые места заняли Алина Щепанова (59 кг), Сюзанна Володько (64 кг), Дарья Наумова (76 кг).

Mogilevnews