Представители дипломатического корпуса побывали на ОАО «ФанДОК»

В субботу, 10 июля, для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, Белорусской торгово-промышленной палатой организована насыщенная программа в рамках проведения праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Среди запланированных мероприятий посещения предприятий Могилевской области.

Участники делегации побывали сегодня на ОАО «ФанДОК». Для гостей провели экскурсию, ознакомили с фанерным заводом и показали готовую продукцию в мебельном центре.

– Фанерное производство является основным на предприятии и это наиболее интересный зрелищный процесс. Именно фанера приносит нам 60 процентов выручки. Экспорт осуществляется в 38 стран мира. Львиная доля всего экспорта (75 процентов) приходится на Евросоюз. У нас довольно обширная география поставок. Поставляем продукцию в США, Канаду, Малайзию, Турцию, Египет, Иран, – рассказал генеральный директор ОАО «ФанДОК» Андрей Партянков.

В более широком масштабе бобруйское деревообрабатывающее предприятие презентовали на бизнес-брифинге с участием руководства Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома. Судя по отзывам, представители дипломатического корпуса остались довольны увиденным и будут использовать полученную информацию в своей дальнейшей работе.

Татьяна Черкез, первый секретарь Посольства Республики Молдова в Республике Беларусь:

– Мы всегда интересуемся тем, что находится вне Минска, в регионах. Очень впечатлило производство и тот конечный продукт, который производит данное предприятие. Приглянулась красивая мебель, особенно впечатлили шкафы ручной работы. Очень много товаров, которые хотелось бы купить и увезти с собой. Я обязательно еще посмотрю в интернете модели и образцы бобруйской мебели.

Седат Кючук, помощник торгового советника Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь:

– Мы очень благодарны за хорошее сотрудничество Белорусской торгово-промышленной палате, которая организовывает такие экскурсии на предприятия. Бываем на разных производствах, уже знакомились с другими заводами Могилевской области. На «ФанДОКе» я первый раз и увидел качественную продукцию. Для нас это интересно, потому что в Турции развит мебельный сектор. Я знаю, что из Беларуси тоже экспортируют мебель в нашу страну. К нам поступают многие запросы из Турции по поводу сотрудничества с белорусскими предприятиями, поэтому будем работать в этом направлении.