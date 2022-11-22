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Экономика

Представители более 40 стран мира подали заявки на участие в экономическом форуме «Мельница успеха»

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Представители более 40 стран мира подали заявки на участие в экономическом форуме «Мельница успеха»

Представительным ожидается XIII Международный экономический форум «Мельница успеха», который в ближайшие дни – 24-25 ноября – пройдет в Могилеве. Как сообщил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар, заявки на участие в нем подали представители более 40 стран мира. Высказали намерение стать его участниками и многие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь.

В рамках этого форума будут работать три секции – целей устойчивого развития, привлечения в республику инвестиций и развития бизнес-среды. Планируется, что на нем будет подписан ряд межрегиональных соглашений и инвестиционных договоров.

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