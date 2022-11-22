Представители более 40 стран мира подали заявки на участие в экономическом форуме «Мельница успеха»
9 0
Представительным ожидается XIII Международный экономический форум «Мельница успеха», который в ближайшие дни – 24-25 ноября – пройдет в Могилеве. Как сообщил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар, заявки на участие в нем подали представители более 40 стран мира. Высказали намерение стать его участниками и многие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь.
В рамках этого форума будут работать три секции – целей устойчивого развития, привлечения в республику инвестиций и развития бизнес-среды. Планируется, что на нем будет подписан ряд межрегиональных соглашений и инвестиционных договоров.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Представители более 40 стран мира подали заявки на участие в экономическом форуме «Мельница успеха»
-
«Вокруг торговли пытаются создать ажиотаж». Кочанова об ассортименте товаров в магазинах
-
МАРТ подготовил новые разъяснения по постановлению о регулировании цен
-
Интерес к сельхозтехнике «Бобруйскагромаша» проявили деловые партнеры из Мексики
-
С 1 января средний заработок и отпускные будут считать по-новому