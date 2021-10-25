Представители Беларуси приняли участие в Генасамблее АНОК

XXV Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) начала свою работу на Крите (Греция). Беларусь на данном мероприятии представили генеральный секретарь НОК Полина Головина и ведущий специалист отдела международных отношений, двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Ксения Санкович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

С приветственными словами к участникам генеральной ассамблеи выступили исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл и президент МОК Томас Бах, а также президент Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

В частности, президент МОК Томас Бах поблагодарил всех за активное участие и солидарность, проявленную в этот непростой период. Он подчеркнул, что без слаженных действий, помощи друг другу Игры Олимпиады в Токио могли и не состояться, но старты, вопреки преградам, прошли на очень высоком уровне. "В Токио многие атлеты испытали моменты радости, некоторым впервые удалось завоевать награды. Это стало возможным только благодаря проявленной всеми нами солидарности, которая есть в олимпийском движении. Я еще раз благодарю всех вас", - обратился к участникам Генассамблеи Томас Бах.

Он также отметил активную подготовку к зимним Играм в Пекине и выразил надежду, что Олимпиада в феврале 2022 года будет столь же успешной.

В первый день работы Генеральная ассамблея утвердила стратегический план АНОК на 2021-2024 годы, в котором изложены четыре ключевых позиции организации – сотрудничество, развитие, представительство и мероприятия. Вся деятельность АНОК по поддержке НОК будет осуществляться в рамках этих основных направлений.

Генеральная Ассамблея также одобрила поправки к Уставу АНОК, в том числе позволяющие проводить следующие собрания виртуально и обеспечивающие 30-процентное представительство женщин в исполнительном совете АНОК.

Рабочая группа по мероприятиям АНОК представила обновленную информацию о процессе подачи заявок на Всемирные пляжные игры АНОК и подтвердила, что исполком уполномочил их поддержать заявку Индонезии на проведение Игр 2023 года. Окончательное решение будет принято до конца текущего года.

24 октября также состоялась церемония вручения лучшим атлетам мира премии ANOC Awards-2021 в различных номинациях.

В мероприятии приняли участие представители 148 НОК лично. Еще 57 присоединились к мероприятию онлайн. Завершит свою работу Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) 25 октября.