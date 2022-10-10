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Представитель КГК: субъектам хозяйствования необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам по мониторингу цен

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Представитель КГК: субъектам хозяйствования необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам по мониторингу цен

Рассказывает председатель Бобруйского межрайонного Комитета государственного контроля Алексей Федоров:

— Ни для кого не секрет, что созданы рабочие группы, которые уже с 6 октября работают на объектах и контролируют цены. Это касается не только торговых объектов, но также производителей и поставщиков. Рабочие группы на постоянной основе массированно мониторят ситуацию на местах. Как показывают контрольные мероприятия, всеми субъектами принято во внимание к исполнению Директива №10 и Постановление Совета Министров №669 . В некоторых регионах страны есть отдельные сигналы о нарушениях.

Кроме того, наряду с группами, которые созданы местными органами власти, параллельно работают сотрудники Комитета государственного контроля во взаимодействии с правоохранительными органами. Это в первую очередь Прокуратура, Департамент финансовых расследований, УВД и многие другие.

Предупреждение! Хотелось бы обратить внимание субъектов хозяйствования, что в связи с мониторингом им необходимо обеспечить беспрепятственный доступ рабочим группам и оперативное предоставление информации, которая им будет необходима.
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