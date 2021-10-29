Представился сотрудником AliExpress. Мошенники придумали новый способ развода по Viber

Бобруйскими следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Чем примечательно подобное мошенничество, в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск» рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По информации следствия, утром 22 октября 63-летней жительнице Бобруйска в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником AliExpress. Звонивший сообщил женщине, что на ее имя оформлена покупка мобильного телефона, и уточнил, будет ли она подтверждать ее. Женщина ничего не заказывала, поэтому покупку не подтвердила.

Не прошло и часа, как в Viber ей снова поступил звонок, на этот раз якобы от сотрудника банка. Специалист пояснил женщине, что ее банковским счетом хотят воспользоваться мошенники, и уточнил ее паспортные данные, а также номер банковского счета. После непродолжительного разговора на женщину был оформлен онлайн-кредит, который в последующем был переведен на счет другого банка.

Потерпевшая заподозрила неладное, когда ей на мобильный телефон пришло сообщение с благодарностью о сотрудничестве. Обратившись в свой банк, она узнала, что на ее имя был оформлен онлайн-кредит на 3 тыс. рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в правоохранительные органы.

Потерпевшая допрошена, изъяты скриншоты переписок и осмотрены документы. Запрошены сведения из банковских учреждений, а следствие продолжается.