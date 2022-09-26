Председатель Молодежного парламента Бобруйска Максим Цед: я благодарен Президенту за честные и искренние ответы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября ознакомился со строительством музея в государственном мемориальном комплексе «Хатынь». После возложения белорусский лидер в неформальной обстановке пообщался с журналистами. Общение длилось порядка 2,5 часов. Глава государства ответил более чем на десяток вопросов.

Своим впечатлением по этому поводу поделился Максим Цед, председатель Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов:

– Тема Великой Отечественной войны является очень щепетильной для белорусов, ведь коснулась она каждой семьи. Все мы помним эту цифру – каждый третий. Это правдивые факты, это и есть правда о войне. Возможно, даже не вся. Помнить о подобных событиях надо как минимум для того, чтобы не позволить этому повториться. Для этого в нашей стране ведется активное воспитание молодых патриотов Родины, людей, способных трезво оценивать события современности, учитывая исторический опыт и память народа. Для этого часто организуются экскурсии в места боевой славы, к памятникам, местам воинских захоронений: братским могилам, в концентрационные лагеря, уничтоженные деревни...

«Хатынь» касается не только ее жителей и их родственников. «Хатынь» – это символ отношения ко всему белорусскому народу во время Великой Отечественной войны и не только. Настолько вероломное и варварское проявление слабости, страха захватчиков и карателей не могло остаться безызвестным.

Я очень рад, что многие знают о событиях того ужасного времени. Отчасти это благодаря тому, что наш Президент сам активно принимает участие в мероприятиях, посвященных исторической памяти, и своими усилиями не дает взрослым забыть, а младшим – не узнать об ужасах военного времени. Одним из таких мероприятий является посещение мемориального комплекса «Хатынь», где сейчас происходит активный процесс реставрации и постройки нового музея. Ознакомившись с процессом строительства и отдав дань памяти погибшим, Президент начал диалог с журналистами, длившийся более 2 часов, в котором ответил на самые актуальные и интересующие людей вопросы.

В свете последних событий, очень многих интересовало, будет ли мобилизация. Президент заверил: «Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо». Александр Григорьевич акцентировал внимание на проходящей нынче информационной войне, когда каждый старается подмять правду под себя. И действительно, правда у каждого своя, а истина одна, и эту истину требуется еще найти. Из ответов Главы государства я отметил для себя, что всегда есть куда расти, но рост этот должен идти вместе с истиной, а не поодаль от нее. Я услышал о том, что Беларусь, несмотря на все обстоятельства, продолжает активную интеграцию в мировое сообщество: у нас есть что сказать и чему научить, но и нам нельзя забывать слушать и учиться у других.

Мне нравятся подобные встречи, ведь можно узнать ответы на интересующие общество вопросы, посмотреть на какое-то событие совсем с другой точки зрения. Я благодарен Президенту за честные и искренние ответы, простой человек не будет как-то юлить или пытаться скрыть что-то. Президент такой же, как и мы все.