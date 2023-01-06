Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко провел встречу с активом области

Сегодня в Могилевском облисполкоме состоялась встреча председателя облисполкома Анатолия Исаченко с активом региона: членами Совета Республики, депутатами Палаты представителей Национального собрания, депутатами областного, городских и районных Советов депутатов, представителями горрайисполкомов, руководителями предприятий и учреждений, общественных объединений.

Строительство жилья, развитие инфраструктуры и сферы ЖКХ, работа агропромышленного комплекса и прочие приоритетные направления развития региона в будущем году — главные темы разговора.

Как отметил глава региона, основная роль в освоении инвестпрограммы приходится на строительный комплекс. И здесь одно из важных составляющих благополучия наших граждан и их семей — наличие жилья.

Строительство всех многоквартирных жилых домов в регионе будет производиться в энергоэффективном исполнении. Всего в регионе в этом году планируется построить 300 тыс. кв. м жилья. В приоритете — многодетные семьи. Более 500 таких семей в наступившем году будут обеспечены жильем. «Около 17 млн белорусских рублей из местного бюджета будет выделено на строительство социального жилья для детей-сирот. Это около 180 квартир, что практически в пять раз больше, чем было в 2022 году, — отметил Анатолий Исаченко. — И арендного жилья в 2023-м году планируется построить почти в два раза больше, чем в прошлом. Рассматривается вопрос строительства около 500 квартир для военнослужащих».

Говоря о капитальном ремонте, по словам председателя облисполкома, ежегодно необходимо осуществлять его не менее 3% от общей площади жилых домов. «Отдельного внимания заслуживает тема индивидуального жилищного строительства. Задача на местах —проанализировать очередь и предоставить земельные участки всем желающим», — обратился он к присутствующим.

В нынешнем году в области будет проводиться строительство инженерной и транспортной инфраструктуры — это более 200 объектов.

В ходе мероприятия был затронут еще один важный вопрос — строительство и содержание дорог. В этом году в регионе планируется отремонтировать 166 км дорог. Продолжится реконструкция мостов через реки Сож в Черикове и Березина — в Бобруйске.

Комфортные условия жизни граждан, как отметил Анатолий Исаченко, складываются из многих аспектов. И здесь основная нагрузка ложится на службы жилищно-коммунального хозяйства. «Обеспечение людей качественной питьевой водой — задача, которую поставил Президент Александр Лукашенко. На сегодняшний день этот показатель в области составляет 94%. В нынешнем году в регионе заработают еще 13 станций обезжелезивания, заменим 55 км сетей водоснабжения и 15 км сетей водоотведения», — рассказал руководитель облисполкома.

Впереди работы по строительству и реконструкции очистных сооружений. Они будут проводиться в Могилеве, Мстиславле, Бобруйском районе. Кроме этого, уже разработана предпроектная документация на возведение очистных сооружений в Осиповичах, Кричеве и Шклове.

В сфере ЖКХ одно из направлений работы — повышение надежности, технологической и экономической эффективности системы теплоснабжения. В этом году в области начнут функционировать 18 котельных.

В 2023-м году продолжится совершенствование системы обращения с коммунальными отходами. Продолжится строительство мусороперерабатывающего завода в Бобруйске, прорабатывается вопрос строительства аналогичного завода в Могилевском районе.

«Все эти темы — волнующие для жителей нашей области. И решение этих и других поставленных перед нами вопросов — главная задача не только для руководства региона, но и для каждого заинтересованного на местах. Для этого у нас есть все возможности», — подытожил Анатолий Исаченко.