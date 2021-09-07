Председатель городского Совета депутатов ответит на вопросы бобруйчан
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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию»
15 сентября с 10.00 до 12.00
по телефону 68-00-01.
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