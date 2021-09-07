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Председатель городского Совета депутатов ответит на вопросы бобруйчан

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Председатель городского Совета депутатов ответит на вопросы бобруйчан

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию»

15 сентября с 10.00 до 12.00

по телефону 68-00-01.

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