Председатель горисполкома Игорь Кисель выслушал бобруйчан

Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель 14 января провел прямую телефонную линию, в ходе которой выслушал вопросы и обращения от горожан. За три часа поступило 24 телефонных звонка. Игорь Николаевич внимательно вникал в проблемы бобруйчан: по некоторым давал разъяснения сразу, отдельные обращения требовали дополнительной информации и взяты на контроль.

Во время прямой телефонной линии вопросы касались сфер УВД, архитектуры и строительства, землепользования, спорта. Большинство бобруйчан звонили по проблемам ЖКХ: ремонт канализации в общежитии, отсутствие освещения в подъезде, вода и мусор в подвале многоквартирного дома, уборка поваленных ветром деревьев в лесополосе, озеленение города. Поступило несколько звонков по поводу отопления: люди жаловались на низкую температуру в квартирах. Игорь Николаевич поручил специалистам срочно разобраться и принять меры.

Звонили бобруйчане неравнодушные к той или иной жизненной проблеме или общественной ситуации. Например, просили обратить внимание на приюты для животных и по возможности оказать помощь необходимыми вещами или отходами еды для содержащихся там собак и кошек.

Конечно, любой хочет, чтобы его вопрос был решен. Как отмечают специалисты управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Бобруйского горисполкома, сразу более эффективно обращаться непосредственно в ту организацию, которая отвечает за определенную сферу и может оперативно решить возникшую проблему. Но, если человек не получает своевременную помощь от городских служб, то надеется найти поддержку в вышестоящих организациях. Поэтому иногда без вмешательства руководства горисполкома обойтись не удается.

Отвечая на звонки, Игорь Кисель заверял, что людям обязательно помогут справиться с их проблемами. Все поступившие по телефону обращения будут рассмотрены и решены в рамках законодательства. Ведь в Бобруйске делается все для того, чтобы горожане чувствовали себя комфортно и уютно.