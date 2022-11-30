Председатель горисполкома Игорь Кисель встретился с молодыми специалистами

В Бобруйск в этом году прибыли 600 молодых специалистов разных профессий. Многие из них вернулись в родной город после учебы, а иногородние только начинают знакомиться с бобруйской жизнью. С молодежью 30 ноября встретились председатель исполнительного комитета Игорь Кисель и актив города.

Участникам встречи рассказали о нюансах трудового законодательства, касающихся молодых специалистов, о возможности получения кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк», о строительстве квартиры или дома, о предоставлении арендного жилья. Игорь Николаевич подчеркнул: важно, чтобы у молодых специалистов были хорошие жилищные условия. Встреча прошла в формате диалога. Во время общения молодые люди могли задать руководству города любые вопросы. Темы их интересовали разные: улучшение облика Бобруйска, появление новых объектов, введение школьной формы, возможность открытия вуза, сложно ли быть руководителем и в чем секрет успеха.

– Всегда волнительно выступать перед молодежью. Мы хотели знать, как они живут, как устроились в нашем городе, как их встретили в трудовых коллективах бобруйских предприятий и организаций, и самое главное – что их сегодня волнует. Была подобрана тематика по основным вопросам, которые интересуют нашу молодежь. Думаю, подобные встречи будут у нас регулярными, – отметил мэр города на Березине.

Действительно, для молодых специалистов ценно такое внимание со стороны руководства Бобруйска, когда выпадает возможность пообщаться, получить ответы и советы опытных людей.

Учитель русского языка и литературы СШ №34 Диана Жандарова приехала в наш город из Климовичей, осваивается на первом рабочем месте.

После мероприятия она поделилась впечатлениями: «Очень тепло прошла встреча. Игорю Николаевичу удалось создать комфортную атмосферу для всех. Познавательное мероприятие: молодые специалисты получили ответы на все свои вопросы. Меня, например, волновало обустройство красивой набережной. Теперь буду думать над созданием своего проекта. Хочу сказать, что полезную информацию в Бобруйске доносят оперативно. Такие встречи молодым специалистам очень нужны. Хотелось бы встречаться с руководством чаще, потому что у молодежи возникают вопросы, которые нужно решать, и гораздо проще это сделать в такой дружеской атмосфере».

Маргарита БУШУЕВА, фото Виктора ЧАБАНА.