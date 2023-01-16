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Город

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов проведет прием граждан

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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов проведет прием граждан

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц 17 января 2023 года с 14.00 до 16.00 в кабинете 503 (пл.Ленина, 1, здание горисполкома), с 16.00 до 18.00 – «прямую телефонную линию». Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону: 68 00 13. Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефону: 68 00 01. ­

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