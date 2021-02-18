Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов встретился с коллективом ОАО «ТАиМ»

Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Михаил Викторович поделился с работниками предприятия впечатлениями о VI Всебелорусском народном собрании. Он подчеркнул, что это значимое событие в истории Беларуси. Основные задачи, которые стояли перед делегатами форума – подведение итогов прошлой пятилетки и разработка новой программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. На сессии были затронуты вопросы развития сфер здравоохранения, образования, органов местного самоуправления, изменений в Конституции Республики Беларусь.

– На Всебелорусском народном собрании выступали представители всех регионов нашей страны. Каждый высказывал свое мнение по злободневным вопросам. Но главный лейтмотив всех выступлений таков: мы должны сохранить мир, спокойствие и стабильность в обществе, – отметил Михаил Желудов.