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Общество

Председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер провела прием граждан

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Председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер провела прием граждан

На базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь»  в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 4 января прошел прием граждан председателем Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмилой Григорьевной Балакер.

Обратившихся граждан в ходе личного приема в первую очередь волновали вопросы сохранения социального вектора,  в том числе отражение в проекте Конституции  социальных гарантий для людей с инвалидностью.

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