Председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер провела прием граждан
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На базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 4 января прошел прием граждан председателем Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмилой Григорьевной Балакер.
Обратившихся граждан в ходе личного приема в первую очередь волновали вопросы сохранения социального вектора, в том числе отражение в проекте Конституции социальных гарантий для людей с инвалидностью.
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