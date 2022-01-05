Председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер провела прием граждан

На базе общественной приемной Первомайской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках всенародного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 4 января прошел прием граждан председателем Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмилой Григорьевной Балакер.

Обратившихся граждан в ходе личного приема в первую очередь волновали вопросы сохранения социального вектора, в том числе отражение в проекте Конституции социальных гарантий для людей с инвалидностью.