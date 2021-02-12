Председатель бобруйского горисполкома о ВНС: каждый возьмет частичку информации, которая необходима для него, привезет ее и поделится

«Единство! Развитие! Независимость!» VI Всебелорусское народное собрание – главное общественно-политическое событие пятилетия. Масштабный форум определит основные векторы развития нашей страны на ближайшие годы. Разговор на общенациональном уровне продлится в Минске два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своим мнением о форуме с корреспондентами СТВ поделился и Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:

- Для каждого есть те вопросы, на которые мы сегодня найдем ответы. И я уверен, что каждый сегодня возьмет частичку той информации, которая необходима для него. Он привезет ее и поделится в своих трудовых коллективах, где-то расскажет в семье своей. Я думаю, что это важное сегодня собрание для каждого нашего гражданина Республики Беларусь. Для каждого региона это, наверное, в первую очередь те перспективные точки роста, которые они себе ставят.