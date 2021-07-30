Председатель Бобруйского горисполкома: мы планомерно выстраиваем будущее, несмотря на провокации и санкционное давление

Мы имеем свой уникальный вектор движения вперед. Об этом заявил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев сегодня в ходе прошедшей во Дворце Независимости встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Александр Студнев подчеркнул:

— Сегодня с уверенностью можно сказать, что мы имеем свой уникальный вектор движения вперед. Планомерно выстраиваем наше будущее, несмотря на провокации и санкционное давление. Бобруйчане проявили активную гражданскую позицию, уверенно и без оглядки сделали свой выбор в пользу сохранения мира и спокойствия в стране. С сентября прошлого года в городе отмечалось усиленное влияние информационного поля неофициальных мессенджеров. Однако это не стало причиной массовых беспорядков или дестабилизации обстановки в трудовых коллективах. На призывы к остановке производств бобруйчане отреагировали по-государственному, единственно правильным образом: продолжили трудиться.

Председатель Бобруйского горисполкома сообщил участникам мероприятия:

— Благодаря своевременно принятым мерам и активной информационной работе, в том числе с использованием ресурсов региональных СМИ, общественно-политическая ситуация в городе стабильная и контролируемая. Реализация комплексного плана ускоренного развития Бобруйска позволила повысить эффективность социально-экономической сферы города.

СБ