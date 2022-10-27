Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель встретился с трудовыми коллективами

26 октября состоялась встреча председателя Бобруйского горисполкома Игоря Киселя с трудовыми коллективами ОАО «Бобруйский мясокомбинат» и ООО «Барро» по вопросам функционирования предприятий и ближайших перспективах развития производства. В мероприятии также приняли участие Ольга Жук, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, и руководители предприятий.

Формат общения позволил работникам задать главе города интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы. К примеру, прозвучали темы благоустройства парка культуры и отдыха, перспективы жилищного строительства, освещения дворовых территорий, работы по улучшению дорожного покрытия. К слову, работники предприятий выразили благодарность Игорю Киселю за ремонт улично-дорожной сети города.

– Самое главное – это стабильная работа предприятий. Мы видим, что потенциал у них есть, а также хороший задел на 2023 год, – отметил Игорь Кисель.