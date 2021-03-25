Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев встретился с учащимися гимназии №3 в рамках проекта «ШАГ»

Сегодня у гимназистов была уникальная возможность доверительно и откровенно пообщаться с главой города. Живой диалог с Александром Студневым длился два часа и получился насыщенным и содержательным. Учащиеся учебного заведения интересовались у председателя горисполкома выбором профессии, семейными традициями, жизненным кредо, хобби, распорядком дня и многим другим. Встреча получилась теплой и по-настоящему душевной.

Еще одна тема беседы: «Беларусь и Россия. История становления Союзного государства», приуроченная ко Дню единения братских народов. Александр Студнев подчеркнул, что между Бобруйском и российскими городами-побратимами существуют самые тесные и дружеские связи, которые с годами становятся только крепче.

В заключение встречи Александр Викторович дал напутствие юным гимназистам, пожелав уверенности, взвешенных решений, от которых зависит их будущее, любить родителей, уважать учителей и ценить жизнь.

Председатель горисполкома сделал акцент на том, что именно молодежи принадлежит будущее страны, и каким оно будет – зависит от активной жизненной позиции каждого.