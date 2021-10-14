Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев поздравляет бобруйчанок с Днем матери

Дорогие бобруйчанки!

От имени городского исполнительного комитета искренне поздравляю вас с Днем матери!

Во все времена материнская любовь – надежная опора на жизненном пути человека. Мама – наш первый и главный наставник, мудрый советчик и преданный друг. Ее образ олицетворяется с заботой, чуткостью и добротой.

По значимости материнская миссия не знает себе равных. На вас лежит огромная ответственность за здоровье, благополучное развитие и успешное становление личности юных граждан нашей страны.

Если бы не вы, дорогие наши мамы, не было бы всех тех, кто составляет гордость Бобруйска. Кроме выполнения своего священного материнского долга, вы также самоотверженно трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы, внося неоценимый вклад в развитие нашего города. Мы восхищаемся вашим удивительным умением сочетать свое главное предназначение с профессиональной и общественной деятельностью.

Счастье матери – в благополучии ее семьи и здоровье детей, поэтому такое большое значение в нашем государстве уделяется вопросам охраны материнства и детства, укрепления института семьи и семейных ценностей.

Дорогие мамы! Низкий вам поклон и искренняя благодарность за душевную щедрость, житейскую мудрость и неиссякаемую веру в своих детей.

Пусть лучшей наградой вам будут искренняя любовь и внимание близких! Крепкого здоровья, удачи во всем, радости и благополучия!

Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета.