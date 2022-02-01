Председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко встретился с коллективом учреждения по хранению материальных ценностей «Поречье»

Во вторник, 1 февраля, в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Сергей Потапенко встретился с коллективом учреждения по хранению материальных ценностей «Поречье» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В начале встречи было отмечено, что в учреждении 100% работников являются членами профсоюза. «Нам приятно то, что в вашем учреждении сто процентов работников являются членами профсоюза. Мы всегда проявляем заботу о вас. Ведь нашей главной целью является защита трудовых, социально-экономических прав и законных интересов людей, а также повышение их благосостояния и материального состояния», – сказал Сергей Владимирович.

На мероприятии также присутствовали председатель Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Николай Загорский, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Валентин Глеков, директор учреждения Алексей Иванов.

Профсоюзный лидер Сергей Потапенко рассказал, что цель встречи – рассказать коллективу учреждения о предстоящем референдуме, объяснить какие вносятся изменения и дополнения, а также ответить на интересующие людей вопросы.