Предприятия концерна «Беллесбумпром» за год увеличат объем экспорта на $250 млн

Предприятия концерна "Беллесбумпром" по итогам этого года увеличат объем экспорта на $250 млн по сравнению с 2020-м, достигнув показателя почти в $1 млрд, сообщил председатель концерна Михаил Касько в программе "Неделя" на телеканале СТВ.

"Минимум $250 млн в этом году мы прибавим только по концерну в плане экспорта. Прирастем и в количестве стран", - сказал Михаил Касько. Он добавил, что из всего объема производимой продукции 80% поставляется на экспорт.

По его словам, пока ряд производителей за рубежом из-за локдауна приостановил свою деятельность, в Беларуси производство не останавливалось. "Был спрос - мы его удовлетворили, получили доходы и направили их на то, чтобы рассчитаться по кредитам с государством", - сказал Михаил Касько. Он добавил, что вся деятельность концерна направлена на то, чтобы не просто закрепиться на рынке, но и предпринимать дальнейшие действия по наращиванию поставок.

Председатель концерна также отметил, что в Беларуси реализуется несколько инвестпроектов в сфере деревообработки. В частности, немецкая компания создает новое производство мягкой мебели в Ивацевичах. Сейчас инвестор уже выравнивает площадку, к концу следующего года заработает абсолютно новое производство.