Предприятия "Беллегпрома" в 2022 году увеличили поставки в страны Азии. Об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ.

"По рынкам Азии мы в этом году неплохо отработали, темп роста 137%. Мы увеличили свое присутствие по экспорту на рынке Казахстана, Азербайджана, Армении. Новый рынок в этом году, на который мы до этого не поставляли, - рынок Таджикистана. Увеличили свое присутствие в Индии. Предприятия концерна увеличили поставку в Китай в четыре раза за счет готовой кожи. Про Африку думаем. Если говорить в целом по отрасли, по предприятиям концерна, то мы выполняем показатели по экспорту, по итогам года ожидаем 111,4%", - сказала Татьяна Лугина.

Торговый дом белорусских производителей недавно открылся в Подмосковье - в Солнечногорском районе Московской области. На 400 кв.м представлены более 3 тыс. наименований товаров от белорусских компаний - Добрушского фарфорового завода, стеклозавода "Неман", Оршанского льнокомбината, БПХО, "Бархима" и других. "Эта площадка собрала около 20-25 производителей товаров разного назначения. Все, что мы выпускаем и чем мы гордимся в Беларуси. Сегодня у нас темпы роста поставок в Российскую Федерацию - 130% по предприятиям концерна", - отметила председатель "Беллегпрома".