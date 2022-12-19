Предприятия Беларуси и Колумбии планируют налаживать сотрудничество в пищевой промышленности, сообщили в пресс-службе Национального центра маркетинга.

НЦМ совместно с посольством Беларуси в Колумбии организовали видеоконференцию, посвященную налаживанию сотрудничества между предприятиями Беларуси и Колумбии в сфере пищевой промышленности.

На мероприятии присутствовал директор колумбийской Ассоциации розничной торговли, а пищевая промышленность Беларуси была представлена предприятиями "Минск Кристалл", "Коммунарка", "Красный пищевик".

В ходе конференции презентованы основные направления деятельности Национального центра маркетинга, а также подчеркнута готовность оказывать необходимое содействие в установлении деловых контактов и организации мероприятий с участием белорусских и колумбийских предприятий.

Как рассказали в пресс-службе, Ассоциация розничной торговли Колумбии выразила заинтересованность в установлении контактов и развитии дальнейшего сотрудничества с белорусскими предприятиями и НЦМ.