Предприятие «Протос» приступило к изготовлению металлоконструкций для моста через Березину в Бобруйске

Завод «Протос» (Могилевский район) приступил к изготовлению металлоконструкций пролетного строения для моста через реку Березина (левая полоса) на выезде из Бобруйска на автодороге Р-43 (граница РФ ( Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи).

Реализация инвестиционного проекта «Мост через реку Березина» ведется в рамках реализации Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы. Согласно проекту предстоит возвести новую переправу, затем старую закроют на реконструкцию, и на выходе будет два независимых мостовых сооружения длиной 252 метра. В строительстве предполагается использовать сталежелезобетонные пролетные строения.

Как сообщили в ООО «Протос», основными элементами конструкций пролетного строения являются балки коробчатого сечения, вес каждой из них составляет от 8 до 25,5 тонн.