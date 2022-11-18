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Предприятие «Протос» приступило к изготовлению металлоконструкций для моста через Березину в Бобруйске

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Предприятие «Протос» приступило к изготовлению металлоконструкций для моста через Березину в Бобруйске

Завод «Протос» (Могилевский район)  приступил к изготовлению металлоконструкций пролетного строения для моста через реку Березина (левая полоса) на выезде из Бобруйска на автодороге  Р-43 (граница РФ ( Звенчатка)  — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи).

Реализация инвестиционного проекта «Мост через реку Березина» ведется  в рамках реализации Государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021 – 2025 годы. Согласно проекту предстоит  возвести новую переправу, затем старую закроют на реконструкцию, и на выходе будет два независимых мостовых сооружения длиной 252 метра. В строительстве  предполагается использовать сталежелезобетонные пролетные строения.

Как сообщили в ООО «Протос», основными элементами конструкций пролетного строения являются балки коробчатого сечения, вес каждой из них составляет от 8 до 25,5 тонн.

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