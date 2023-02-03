Предприятие «Аренда и услуги» приглашает к сотрудничеству

Предприятие «Аренда и услуги» было образовано в 2008 году. Как рассказал его директор Юрий Веревкин, организация, в которой работают 17 человек, сдает в аренду складские, офисные помещения, занимается их ремонтов, обслуживанием, содержанием.

Сегодня на балансе «Аренды и услуг» 63 объекта. Большая часть площадей уже арендуется, но есть и свободные.

К примеру, здания на улице Советской, 45 (здесь свободны 480 «квадратов», один обойдется в 6,34 руб.), на улице Кирова, 25м (арендная плата установлена в размере 2,54 руб.), на улице Пролетарской, 28 (площадь объекта – 1810 кв. м). Кроме того, начинающие предприниматели могут получить на предприятии бухгалтерские и юридические услуги, будет и рассмотрен вопрос по условиям сдачи в аренду помещений.

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