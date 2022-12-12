Предпринимателей и самозанятых Бобруйска приглашают ознакомиться с основными изменениями налогообложения в 2023 году

Изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2023 года приведут к заметной корректировке работы индивидуальных предпринимателей и самозанятых. А в Бобруйске, напомним, более 500 индивидуальных предпринимателей и порядка 2500 самозанятых.

С целью ознакомления с основными изменениями налогообложения, а также регистрацией юридических лиц, приглашаем заинтересованных на встречу, которая состоится 15 декабря в администрации Первомайского района (9.00, 3 этаж, кабинет 301) и администрации Ленинского района (11.00, 2 этаж, кабинет 200).