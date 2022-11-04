Предприниматель перевозил электронные сигареты без документов. Теперь заплатит крупный штраф.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни совместно с сотрудниками ИМНС по Могилёвской области в ходе проведения специального мероприятия на территории Могилёва было приостановлено движение транспортного средства марки «LADA», под управлением индивидуального предпринимателя из Гродно.

При осмотре багажного отсека вышеуказанного транспортного средства был обнаружен товар «одноразовые электронные сигареты «Эльбар»» в количестве 800 единиц, оценочной стоимостью свыше 50 тысяч белорусских рублей без необходимых транспортных и грузосопроводительных документов.

Могилевской таможней проводится проверка по имеющимся признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь «нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров». Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до пятидесяти процентов от стоимости товара.

По материалам Могилевской таможни