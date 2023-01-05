Предотвратить непоправимую беду. В Бобруйске проходят рейды по предупреждению пожаров в жилом фонде

На территории Бобруйска продолжаются рейдовые профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в жилом фонде совместно с «Госэнергогазнадзором».

В приоритете у спасателей – безопасность граждан в многоквартирных жилых домах. Работники МЧС и государственного энергетического и газового надзора обращают внимание на важность соблюдения правил пожарной безопасности и безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Специалисты отмечают, что своевременный технический осмотр оборудования позволит избежать непоправимых последствий, а также рекомендуют: выключать приборы перед уходом, не оставлять газ включенным без присмотра, не доверять пользование газовой плитой детям до 12 лет. Работники МЧС в свою очередь настоятельно рекомендуют жильцам устанавливать в жилые комнаты автономные пожарные извещатели, быть осторожными с курением, не допускать во вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов хранение легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их применения.

Взрослые! Чаще всего детям в руки попадаются ЛВЖ, к которым относятся и лакокрасочные изделия, при играх на стройке или в доме, в гараже, в квартире, где идет ремонт. Не забывайте, что к ЛВЖ в контексте детских игр стоит отнести и лак для волос, морилку для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Детям иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или парфюмом на пламя свечи, на конфорку. Вспышка будет масштабной и опасной. Обязательно расскажите ребенку обо всех таящихся опасностях легковоспламеняющихся жидкостей. Не подавайте «плохой» пример своим детям - не используйте ЛВЖ и ГЖ при разведении костров, приготовлении пищи на огне, топке печей.

Спасатели призывают беречь себя и свое имущество от беды, а в случае обнаружении пожара незамедлительно звонить в МЧС по 112.