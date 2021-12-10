Предоставила реквизиты карточек: бобруйчанка лишилась более 2400 рублей
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В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась местная жительница с заявлением о похищении денежных средств с её карт-счетов.
В ходе разбирательства установлено, что бобруйчанка выложила на сайте объявление о продаже пальто и обуви. Вскоре ей поступило предложение от неизвестного лица о покупке данных товаров. Женщина, ничего не заподозрив, предоставила реквизиты своих карточек для перечисления ей денег. Однако, спустя какое-то время она поняла, что её обманули. Продажа одежды и обуви обошлась ей в сумму 2 413 рублей.
Следователями дана правовая оценка, по факту возбуждено уголовное дело.
Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома
Татьяна Горбанюк
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