Предоставила реквизиты карточек: бобруйчанка лишилась более 2400 рублей

В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратилась местная жительница с заявлением о похищении денежных средств с её карт-счетов.

В ходе разбирательства установлено, что бобруйчанка выложила на сайте объявление о продаже пальто и обуви. Вскоре ей поступило предложение от неизвестного лица о покупке данных товаров. Женщина, ничего не заподозрив, предоставила реквизиты своих карточек для перечисления ей денег. Однако, спустя какое-то время она поняла, что её обманули. Продажа одежды и обуви обошлась ей в сумму 2 413 рублей.

Следователями дана правовая оценка, по факту возбуждено уголовное дело.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк