Предновогодний мониторинг прошел в торговых центрах Бобруйска

Под контролем как продовольственные, так и непродовольственные товары. Особый акцент на сроки годности продуктов, ассортиментный перечень и выкладку товаров отечественного производства. Не осталась без внимания и культура обслуживания, ведь от нее зачастую зависит, придет ли покупатель вновь.

– В декабре покупатели спешат за подарками. Плюс приобретают продукты для новогоднего стола. Поэтому наша задача – посмотреть, как формируются цены и выполняются требования постановления №713. Стоит отметить, что выбранные объекты действительно наполнены большой группой продовольственных и непродовольственных товаров, – рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая. – Мы общаемся с представителями торговых объектов на предмет предложений по совершенствованию механизмов действия постановления №713.

Для мониторинга объекты выбраны неслучайно. Торговые центры расположены в центральных районах города, пользуются популярностью у бобруйчан, могут похвастаться широким ассортиментом.

– У нас большой выбор новогодней продукции – игрушки, подарочные наборы. Причем не только продуктовые. Конечно, мы всегда перед праздниками делаем скидки и проводим акции. Большой ассортимент именно белорусских производителей. Мы рады визитам депутатов и всегда идем навстречу. Поддерживаем качественный и широкий ассортимент, – отметила заведующий одного из магазинов города Алеся Грибовская.

По материалам "Бобруйск 360"