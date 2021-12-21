Предновогоднее настроение

На прошлой неделе в выставочном зале Бобруйского художественного музея собрались самодеятельные художники нашего города, чья выставка «Творчы настрой» уже почти два месяца пользуется популярностью у зрителей. Это своеобразный отчет любителей живописи Бобруйска о том, что сделано за год.

Работы разных стилей и тематики представили в экспозиции как новички, так и опытные художники. Так как из-за эпидемиологической обстановки тор­жественного открытия не было, организаторы решили пригласить их на встречу перед закрытием выставки, чтобы всем вручить сертификаты участников и дать возможность пообщаться, поделиться впечатлениями.

– Радует, что вас с каждым годом становится больше. Как работник музея хочу сказать, что все работы очень хорошие, позитивные. Эта выставка нас очень порадовала, поэтому, пожалуйста, оставайтесь вместе с нами и приводите друзей, которые рисуют, но пока стесняются показать свое творчество, – обратилась к художникам научный сотрудник Алла Мальцева, которая для каждого нашла добрые слова.

– Выставляться нужно обязательно. Когда работа висит в выставочном зале, она на какое-то время становится чужой, и вы видите все ее достоинства и недостатки, можете себя за что-то похвалить или поругать. Художник – это не работа, а состояние души. Поэтому творите, творите, творите, – пожелала искусствовед и художник Татьяна Корчажкина.

В предчувствии чудес

18 декабря культурным событием стало открытие в выставочном зале Бобруйского художественного музея новогодних выставок, которые непременно подарят праздничное настроение.

В «Зимней сказке» представлены творческие работы кукольных дел мастера, члена Белорусского союза мастеров народного творчества Натальи Ковалевой и ее учеников – воспитанников 4 детских домов семейного типа, а также картины и рисунки ребят из объединения по интересам «Да Винчи» (руководитель – Екатерина Витковская). Наталья Ковалева рассказала, что в этот раз зрители увидят и новинки, и персонажей прошлых лет. Антикварные красавицы-куклы, забавные мишки Тедди и мягкие зайки, кук­лы славянской мифологии, сказочные дома-светильники, серия игрушек-­пиратов и другие придуманные герои встретят гостей экспозиции.

Еще на одной праздничной выставке посетители увидят более 400 новогодних открыток из частных коллекций Любови Гарбар и сотрудников художественного музея. На стендах разместились символы любимого праздника ушедшей советской эпохи начиная с 1965 года и образцы не так давно наступившего XXI века. Сюжеты на открытках знакомые, прос­тые и милые сердцу: Дед Мороз и Снегурочка с подарками, Красная площадь под снегопадом, снегири на заснеженной ветке, тройка резвых лошадей, снеговики, зимние пейзажи, дети в хороводе, нарядные елочки, мультяшные персонажи и популярные в 1960-х космические ракеты. Очарование и предвкушение новогодних чудес… Старшее поколение прекрасно помнит, как перед зимними праздниками закупались стопки ярких открыток, которые подписывали родственникам и друзьям с самыми лучшими пожеланиями. Может, и современные дети, побывав на выставке, захотят порадовать бабушку и дедушку и отправить им по почте красивую открытку, как в старые времена.