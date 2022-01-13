Предложить кандидата на звание «Птица года-2023» предлагает АПБ всем желающим

2022 год только начался, а общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» уже традиционно задумалась о кандидате 2023 года. Так на ежегодном съезде, который пройдет в Минске 5 февраля, состоятся выборы птицы следующего года. Одну из трех птиц-кандидатов как всегда определит интернет-голосование на сайте АПБ (праймериз). Правда, результаты будут оглашены лишь в ноябре 2022 года, чтобы сохранить интригу.

До 18 января (включительно) любой желающий может предложить кандидата на участие в праймериз, заполнив анкету.

- Если кандидат победит в праймериз и станет Интернет-кандидатом, предложившему ее человеку или команде единомышленников нужно будет подготовить презентацию об этой птице и представить ее на online-съезде АПБ 5 февраля, - уточнили в природоохранной организации.

Критерии, которым должен соответствовать кандидат на звание птицы года:

- она должна быть неотъемлемой частью природы Беларуси (не случайно залетные виды, например);

- должна быть узнаваема и хорошо отличима от других видов;

- желательно, чтобы вид был обычен, т.к. птица года-2022 – белая лазоревка — «краснокнижная» (для чередования редких и обычных видов);

- желательно, чтобы не изображалась ранее на монетах НБРБ и марках «Белпочты»;

- у вида есть конкретные угрозы, которые возможно хотя бы частично минимизировать в ходе кампании «Птица года»;

- эта птица не была ранее птицей года: белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый воробей, воронок, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, хохлатый жаворонок, щегол, большой подорлик, глухарь, козодой, белая лазоревка.

mogilevnews