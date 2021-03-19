Предложения по законодательным актам на 2022 год можно внести на Правовом форуме Беларуси

Предложения в проект плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год можно внести на Правовом форуме Беларуси, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Национальный центр законодательства и правовых исследований разрабатывает ежегодные планы подготовки проектов законодательных актов и вносит их в установленном порядке на утверждение Президента. Ежегодными планами также может предусматриваться разработка концепций наиболее значимых и сложных законопроектов, вносимых на согласование главы государства. При разработке плана рассматриваются предложения субъектов права законодательной инициативы, государственных органов и иных организаций, в том числе научных, общественных объединений, граждан, учитываются результаты научных исследований в области права и правового мониторинга.

В настоящее время Национальный центр законодательства и правовых исследований разрабатывает проект указа "Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год".

Предложения о подготовке законопроектов (концепций) с обоснованием необходимости можно высказать на Правовом форуме Беларуси до 16 апреля.