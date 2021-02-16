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Предложения по вопросам обращения с коммунальными отходами собирает Минприроды до 26 февраля

mogilevnews 86 0

Предложения по вопросам обращения с коммунальными отходами собирает Минприроды до 26 февраля

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об обязательных технических требованиях в области обращения с коммунальными отходами». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 16 по 26 февраля 2021 года включительно на электронный адрес: waste@minpriroda.gov.by.

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