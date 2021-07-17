Праздник «Вытокі. Крок да Алімпу» продолжается! Гостей приглашают на вечерний гала-концерт с розыгрышем призов и сюрпризом

Масштабные праздничные гуляния на республиканском культурно-спортивном фестивале продолжаются! Вечером бобруйчан и гостей города ждет гала-концерт с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды». Под занавес праздника зрителей ждет красочный фейерверк.

Организаторы мероприятия рассказали, что на вечернем гала-концерте будет проводиться розыгрыш ценных подарков и гостей праздника ждет сюрприз. Под занавес праздника для зрителей в небо запустят красочный фейерверк.