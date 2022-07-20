Праздник варенья устроят в Беловежской пуще 30 июля

В национальном парке "Беловежская пуща" 30 июля устраивают праздник варенья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе туризма, маркетинга и рекламы нацпарка.

Впервые такой праздник в пуще провели в 2019 году. Он пришелся по душе сладкоежкам. Гостей приглашают провести этот день в поместье белорусского Деда Мороза. Хозяин сказочной усадьбы помимо экскурсии по своим владениям предложит продегустировать варенье из лесных ягод. Туристы смогут угоститься медом, травяными чаями, наваристой ухой и другими кулинарными изделиями. Также готовится задорная музыкально-развлекательная программа. Желающие смогут посетить мастер-классы по аквагриму и изготовлению кукол-мотанок.

В Беловежской пуще с начала года побывали более 160 тыс. человек. В нацпарке фиксируют увеличение туристического потока. В частности, за полгода там приняли около 17 тыс. россиян. Такое же число гостей из восточной страны-соседки в пуще было практически за весь прошлый год. К слову, поместье белорусского Деда Мороза посетили за шесть месяцев более 40 тыс. человек.