Праздник света. Иудеи отмечают Хануку

18 декабря иудеи всего мира начали отмечать Хануку – один из важнейших религиозных еврейских праздников. Торжество завершится 26 декабря. «Ханука» с иврита переводится как «освящение», «обновление». Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием в 160-х годах до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV, который запретил иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Маккавея (из династии Хасмонеев) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник – менору. Его огонь нужно поддерживать постоянно, но масла для светильника оказалось совсем мало. Предание гласит, что, поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь, а за это время приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй, три – в третий и так далее до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник – ханукию. В честь праздника каждый вечер люди в синагогах читают молитву «Галель», а дома зажигают свечи, ставя их на подоконник, исполняя таким образом завет «разглашать всем чудо». Считается, что свет от ханукии рассеивает зло, поэтому исторически сложилась традиция помогать нуждающимся деньгами, чтобы каждый мог себе позволить отметить праздник. Еще принято дарить детям игрушки и деньги: по обычаю в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям «ханукальные деньги», часть которых или все необходимо отдать на благотворительность. О давних событиях детям напоминает и игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы «чудо великое было здесь». В праздничные дни устраиваются обильные трапезы, а традиционными блюдами в это время являются картофельные оладьи и пончики, обжаренные в масле и посыпанные пудрой. Сопровождается праздник традиционными песнями и рассказами о чудесах. – Праздник Хануки – это праздник света: он напоминает о том, что добро победило зло. Можно обратить внимание, что и в христианском мире в это время зажигаются и горят огни. Это означает, что истина одна – свет и добро. Задача каждого из нас – приумножать их. Успехов всем и процветания! – поздравил бобруйчан раввин Шауль Хабабо. Подготовила Людмила Любимцева.